Das Sächsische Sozialministerium will angesichts der steigenden Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen das Bestattungsgesetz überarbeiten. Unter anderem wolle man die vielfältigen Religionen und Weltanschauungen stärker in den Blick nehmen, teilte das Ministerium mit. Dabei setze man auf die Beteiligung der Sächsinnen und Sachsen. Einwohnerinnen und Einwohner könnten bis zum 17. Januar Stellungnahmen abgeben, um sich an der Neugestaltung des Gesetzes aktiv zu beteiligen.

Alternative Bestattungsformen

"Ich glaube, dass wir hier eine gute Möglichkeit nutzen können, um Wünsche und Vorschläge abzufragen und diese dann nach Möglichkeit auch im Gesetz abzubilden", sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping. In den vergangenen Jahren seien mehr und mehr alternative Formen der letzten Ruhestätte ermöglicht worden. So existieren in Sachsen laut Sozialministerium derzeit neun Bestattungswälder neben den 1.220 kirchlichen und 500 kommunalen Friedhöfen.

Gleichstellung und neue Bestattungsfristen

Das neue Gesetz solle auch eine Verbesserung der ärztlichen Leichenschau, der digitalen Kommunikation zwischen den Behörden und die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern ermöglichen, hieß es. Außerdem sollen die Bestattungsfristen neu geregelt werden, so Köpping: "Mitunter konnten in der Vergangenheit letzte Wünsche nicht immer erfüllt werden, weil sie vom Gesetz her nicht möglich waren." Darum solle jetzt ein modernes Bestattungsgesetz auf den Weg gebracht werden.

Quelle: MDR/bj/epd