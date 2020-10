Mehrere Kliniken in Sachsen verhängen Besuchsverbote aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen im Freistaat. Die Asklepios-Kliniken kündigten an, dass ab dem kommenden Montag für die drei sächsischen Einrichtungen, der Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz, der Orthopädischen Klinik Hohwald und der Asklepios-Klinik Radeberg wieder ein Besuchsverbot gelten werde. An der Klinik in Radeberg war es bereits vergangene Woche in Kraft getreten.