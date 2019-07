Bis zum Jahr 2030 gehen dem Arbeitsmarkt in Sachsen 187.000 Menschen verloren. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen leben aktuell rund 2,5 Millionen Menschen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren in Sachsen. Im Jahr 2030 wird dieser Teil der Bevölkerung auf etwa 2,3 Millionen schrumpfen, prognostiziert die Bundesagentur für Arbeit. "Mit diesem Bevölkerungsrückgang gehen dem Arbeitsmarkt auch viele wertvolle Fachkräfte verloren, die aktuell noch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sichern", sagte die Geschäftsführerin der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, Reinhilde Willems. Sie rechnet mit einem durchschnittlichen minus der Arbeitskräftezahl von 7,6 Prozent.

In ländlichen Regionen Sachsens nimmt die Zahl der Bevölkerung am stärksten ab: In den Landkreisen Görlitz, im Erzgebirgskreis, im Vogtlandkreis und dem Landkreis Zwickau wird fast jeder Fünfte dem Arbeitsmarkt verloren gehen. Anstiege erwarten nur die kreisfreien Städten Dresden und Leipzig: