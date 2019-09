Am 1. Oktober werden alle Bewerberstädte in Berlin präsentiert. Am 12. Dezember will die Jury verkünden, welche Städte es auf die sogenannte Short-List geschafft haben. Welche Stadt den Titel bekommt, soll 2020 entschieden werden. Neben Deutschland wird auch Slowenien im Jahr 2025 eine Kulturhauptstadt stellen. Neben den drei sächsischen Städten bewerben sich auf deutscher Seite auch Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg. Die letzte Europäische Kulturhauptstadt aus Deutschland war 2010 Essen mit dem Ruhrgebiet.