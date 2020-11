In Sachsen haben in diesem Jahr weniger Menschen eine Ausbildung begonnen als im vergangenen Jahr. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) verzeichnete knapp 10.000 abgeschlossene Verträge, rund 700 weniger als im Vorjahreszeitraum. Einen Grund im Rückgang sieht die IHK im Studienwunsch vieler Schulabgängerinnen und -abgänger. Außerdem seien durch Corona Messen und Praktika abgesagt worden, und die Beratung an den Schulen sei nur eingeschränkt möglich gewesen. Der Beginn einer Ausbildung sei teilweise auch jetzt noch möglich, so die IHK.