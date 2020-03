Auch die Zahl der Einpendler nach Sachsen stieg um 1,2 Prozent auf 128.455 an. Damit komme jeder 13. Beschäftigte in Sachsen aus einem anderen Bundesland oder dem Ausland, informierte die Bundesagentur. Die meisten reisten aus Sachsen-Anhalt und Thüringen an. Die Zahl der aus dem Ausland einpendelnden Menschen bezifferte die Agentur auf 21.268 Beschäftigte.