Ab Ende Mai 2013 treten Bäche und Flüsse in acht Bundesländern über die Ufer. Weite Teile Ost- und Süddeutschlands werden dadurch überflutet. Die höchste Schadenslast vermeldet laut Versicherungswirtschaft das Bundesland Sachsen. Auslöser ist Ende Mai 2013 heftiger Dauerregen, der tagelang anhält und auf durchnässte Böden nach einem schon sehr feuchten Frühjahr trifft. In Dresden wird sogar ein Minitornado über dem Lockwitzgrund registriert. Kleine Bäche wie der Marienbach in Marbach, der Pleißebach in Chemnitz oder die Zwönitz werden zu reißenden Strömen. Mulde und Elbe schwellen zu braunen, reißenden Flüssen an. Denn: "Es sind auch viele kleine Bachläufe und Flüsse, die in bisher ungeahntem Maß über die Ufer treten. Durch Deichbrüche werden Regionen überflutet, in denen es seit Jahrzehnten, zum Teil seit Jahrhunderten kein Hochwasser gab", erinnert sich der ehemalige Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Alexander Erdland.