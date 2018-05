Umstürzende Maibäume und brennende Dixis: Das polizeiliche Fazit zur Walpurgisnacht fällt positiv aus, hält aber einige kuriose Fälle parat.

Maibäume abgesägt

In Ralbitz-Rosenthal und in Pulsnitz wurden in der Nacht zum Dienstag Maibäume abgesägt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, handelt es sich dabei um einen ortsüblichen Brauch. Der betroffene Ort darf dann sieben Jahre keinen Maibaum mehr aufstellen, so der Volksmund. Gut drauf Acht geben: In der Oberlausitz gibt es den Brauch, die nicht geschützten Maibäume des Nachbarortes abzusägen. Bildrechte: dpa

Illegales Rauchwerk

Bei einer Veranstaltung in Weißwasser hat nicht nur das Lagerfeuer geraucht. In der Nähe des Freizeitparkes wurden zwei Jungen (13 und 16) gestellt, die laut Polizei beide geringe Mengen Marihuana bei sich gehabt haben sollen. Dies stellten die Polizisten sicher und übergaben die Jungen ihren Eltern.

Zähne verloren

In Olbersdorf kam es bei einer Veranstaltung in der Nähe der Landesgartenschau zu zwei Schlägereien. Den Angaben zufolge soll ein alkoholisierter 30-jähriger Mann einem anderen mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Der durchgeführte Alkoholtest ergab 1,08 Promille. Bei einer anderen Auseinandersetzung schlug ein 18-Jähriger einen 24-Jährigen, der daraufhin drei Zähne verlor. Bei derselben Veranstaltung schmiss ein 17-Jähriger einen Böller in die Flammen. Verletzt wurde dabei niemand.

Rauchkerzen gehören nicht ins Lagerfeuer

Im Chemnitzer Ortsteil Hilbersdorf wurden vier Menschen bei einem Lagerfeuer verletzt. Wie Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, soll ein 18-Jähriger eine Rauchfackel in das Feuer geschmissen haben, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Vier Kinder mussten daraufhin mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den mutmaßlichen Verursacher wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Feuer ist gefährlich: Immer wieder kommt es beim Hexenbrennen in der Walpurgisnacht zu Unfällen. Bildrechte: MDR / Marcus Scheidel

Vom Maibaum verletzt

Die Polizeidirektion Zwickau meldet einen Zwischenfall auf dem Sportplatz in Kauschwitz. Dort wurde eine 17-Jährige durch einen umgestürzten Maibaum verletzt. Der 16 Meter hohe Baum sollte am Montagabend aufgestellt werden. Dieser knickte jedoch plötzlich ein und fiel auf die Wiese sowie den angrenzenden Fußweg. Die Jugendliche wurde durch mehrere Äste am Kopf getroffen.

Brennendes Dixiklo

In Niedermülsen zogen Unbekannte ein Dixiklo in die die Glut. Von diesem blieb laut Polizei nur noch ein Haufen Plaste übrig. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt.