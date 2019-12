Bildrechte: MDR/Tobias Koch

In Annaberg waren die Händler mit dem diesjährigen Weihnachtsmarkt hochzufrieden. "Gestern platzte die Stadt zur Großen Bergparade aus allen Nähten", urteilte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Polizei und Marktleitung zählten an nur diesem einen Tag rund 35.000 Besucher. Das waren so viele wie noch nie bei einer Abschlussbergparade. Die tollen Besucherzahlen von gut 140.000 Besuchern in drei Wochen seien vor allem dem guten Wetter ohne Eis und Schnee geschuldet, bilanzierte die Stadt und verwies auch auf die Magnetwirkung des Welterbe-Titels Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří.

Am 4. Advent schloss der Wenzelsmarkt in Bautzen mit einem Besucherrekord. Zum ersten Mal wurde die 200.000er-Marke geknackt: 205.000 Besucher erlebten das Markttreiben in diesem Jahr. Zudem wurden besonders viele Gäste aus Polen und Tschechien in Bautzen begrüßt. Der Markt in der historischen Altstadt mit 90 Händlern und Gastronomen fand zum 636. Mal statt. Die Besucher erlebten unter anderem den Auftritt der "Bergsänger Geyer" in Bergmannstracht und die MDR-Sachsenspiegel-Wette. Cheforganisator Andreas Hennig lobte die friedliche Stimmung auf dem Markt und dass sich so viele Einheimische an Aktionen beteiligt hatten, beispielsweise beim sorbisch-deutschen Weihnachtsliedersingen am 2. Advent. 83 Kinder machten beim Malwettbewerb mit. Ihre Bilder hängen noch bis Ende Januar in der Kinder- und Jugendbibliothek aus. Als kulinarische Höhepunkte nannte Organisator Hennig Crêpe Budyšin, "Original französische Crêpes" mit feinem Bautzener Senf und Gouda.

Mit einem musikalischen Rekord kann die Stadt Chemnitz ihre Weihnachtsmarktbilanz abschließen: Mehr als 200 Lieder wurden jeden Tag gespielt. Die Händler der rund 220 Stände und Buden waren zufrieden. "Vor allem das – im Vergleich zum Vorjahr – gute, größtenteils trockene Winterwetter sorgte für einen augenscheinlichen Besucherzuwachs", urteilte ein Sprecher der Stadt Chemnitz. Die Adventswochenenden waren die besucherstärksten Tage, aber auch in der Woche waren in den frühen Abendstunden sei der Markt gut besucht gewesen. An den 25 Markttagen wurden insgesamt etwa 720.000 Tassen in der zentralen Anlage hinter dem Rathaus gespült. Das entspricht rund 144.000 Liter Glühwein oder Punsch. Das Bühnenprogramm gestaltetetn in diesem Jahr mehr als 40 verschiedene Künstler und Künstlergruppen, darunter acht Kita-Gruppen, jeweils zwei Schul- und Kirchenchöre und ein Verein.

Die rund 230 Markthändler zeigten sich mit dem diesjährigen Striezelmarkt-Umsatz zufrieden. Verkaufsschlager seien auch in diesem Jahr wieder regionale Spezialitäten wie Dresdner Christstollen, Pulsnitzer Pfefferkuchen. Herrnhuter Sterne und erzgebirgische Volkskunst gewesen, informierte die Stadtverwaltung Dresden. Zudem seien fast 160.000 Liter Glühwein verkauft worden. Insgesamt gab es 2019 elf Weihnachtsmärkte im Dresdner Stadtgebiet. Den Striezelmarkt haben in diesem Advent mehr als zwei Millionen Besucher besucht. Rund 1.900 Mitwirkende haben beim Rahmenprogramm mitgemacht, informierte die Stadtverwaltung.



Höhepunkt sei - wie in den vorangegangenen Jahren - das Dresdner Stollenfest gewesen, das 60.000 Besucher miterlebten. Ein 3.950 Kilogramm schwerer Riesenstollen sei in weniger als zwei Stunden verkauft worden, hieß es. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird 2019 der Kinder- und Jugendhospizverein Dresden unterstützt. Der Striezelmarkt, der am 24. Dezember schließt, fand zum 585. Mal in Dresden statt. Laut Stadtverwaltung ist das der "älteste beurkundete Weihnachtsmarkt Deutschlands".