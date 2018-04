Am wärmsten wurde es am 20. April. In Coswig wurden rings um die Peter-Pauls-Kirche (siehe Foto) 28,8 Grad gemessen. Noch wärmer war es in Lößnitz mit 28,9 Grad. Den Spitzenwert verzeichneten die Meteorologen für Sachsen aber in Zwickau mit unglaublichen 29,8 Grad. Bildrechte: IMAGO