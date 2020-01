Die sächsischen Wohnungsgenossenschaften haben im vergangenen Jahr die Rekordsumme von mehr als 500 Millionen Euro investiert. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, flossen 80 Prozent der Summe in die Instandhaltung und Modernisierung vorhandener Wohnungen und knapp 20 Prozent in Neubauvorhaben. Damit gaben die Genossenschaften gut 53 Millionen Euro mehr aus als 2018.