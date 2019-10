Seit Anfang September können in Sachsen Kinder und Jugendliche in den Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtungen des Landes Bildungsangebote nutzen. Die 6- bis 18-Jährigen bekommen nach Vorgaben des Sächsischen Kultusministeriums Bildungsangebote. Der freiwillige Unterricht umfasst Mathematik, Englisch, Sport und Kunst und findet nach Angaben der Landesdirektion in deutscher Sprache statt. Unterstützend könne Englisch und eventuell die Herkunftssprache der Kinder eingesetzt werden, hieß es.

Die Kinder und Jugendlichen werden an fünf Tagen in der Woche je vier Unterrichtsstunden unterrichtet. Die Betreiber der Aufnahmeeinrichtungen bieten den Unterricht mit Fachpersonal an. An den Angeboten kann ab dem ersten Tag in der Aufnahmeeinrichtung teilgenommen werden. Laut Landesdirektion zielten die Bildungsangebote darauf ab, den Kindern und Jugendlichen eine Reintegration bei der Rückkehr in ihre Heimatländer zu erleichtern.