Von rund 31.400 Grundschülern der 4. Klassen an Sachsens öffentlichen Schulen haben 48 Prozent (14.959 Schüler) in diesem Jahr eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium und 51 Prozent (16.147 Schüler) für die Oberschule erhalten. Das teilte das Sächsische Ministerium für Kultus mit. Etwa ein Prozent der Grundschüler, die in DaZ-Klassen unterrichtet werden oder inklusiv mit einem besonderen Förderbedarf, erhielten keine Bildungsempfehlung. Diese Zahlen der Statistik entsprechen damit denen des Vorjahres.