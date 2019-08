Die Autoren loben Sachsen unter anderem dafür, dass viele Kinder in Kindergärten und Grundschulen ganztags betreut würden, dass nur wenige Schüler nicht die Mindeststandards in Mathe oder Lesen erreichten und dass an sächsischen Hochschulen viele Ingenieure und Akademiker in Mathe und Naturwissenschaften ausgebildet würden.

Die Vereinigung der sächsischen Wirtschaft bezeichnete das Ergebnis als gute Ausgangsbasis. An Schwachstellen müsse jedoch gearbeitet werden, sagte Präsident Jörg Brückner dem MDR. So fehlten Lehrsamtsabsolventen in mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern. Zudem weise das Ranking des Bildungsmonitors erheblichen Verbesserungsbedarf bei der IT-Ausstattung an Schulen, den medienbezogenen Kompetenzen der Lehrkräfte und der Nutzung digitaler Medien auf. "Investitionen in die digitale Infrastruktur und Lerninhalte müssen höchste Priorität haben", sagte Brückner.