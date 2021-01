Nach langem Ringen soll nun das Bildungsticket in Sachsen kommen. Ab dem 1. August können Schüler damit ganztägig kostengünstig innerhalb eines Verkehrsverbundes unterwegs sein, kündigte Verkehrsminister Martin Dulig am Montag an. Das Ticket soll demnach höchstens 180 Euro pro Jahr, also 15 Euro pro Monat, kosten. Darauf habe sich der Freistaat mit Vertretern der Kommunen und Verkehrsverbünde verständigt.