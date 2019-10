Sächsische Schüler der neunten Klassenstufe sind in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bundesweit Spitze. Das geht aus dem neuen IQB-Bildungstrend hervor, den die Kultusministerkonferenz in Auftrag gegeben hat. Demnach liegen die Leistungen der sächsischen Schüler in diesen sogenannten MINT-Fächern zum Teil deutlich über dem Mittelwert. Allerdings sind die Ergebnisse schlechter als beim letzten Test vor sechs Jahren. Als Gründe nennt die Studie die wachsende Zahl von Schülern mit Migrationshintergrund (seit 2012 ein Anstieg um rund sieben Prozent) und von Schülern mit Förderbedarf (plus 20 Prozent). Sachsens Kultusminister Christian Piwarz sagte, das sei das Ergebnis der guten Arbeit in an den Schulen, trotz der Probleme, Lehrpersonal zu gewinnen.