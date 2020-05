Die Bischöfe der beiden christlichen Kirchen in Sachsen haben anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus Verantwortung für Frieden und Erinnerung angemahnt. "Die lange Zeit lässt es selbstverständlich scheinen, im Frieden zu leben", schrieben der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Tobias Bilz, und sein katholischer Amtskollege Heinrich Timmerevers in einer Erklärung: "Aber die Verantwortung für die Erinnerung bleibt." Die Zahl der Zeitzeugen sinke, Kriegsspuren verschwänden aus den Städten, erklärten sie. Neben Gedenkstätten und Museen brauche es daher auch "neue Formen der Vergegenwärtigung vergangenen Leides".

Der 8. Mai, an dem vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg in Europa endete, erinnere an das Leid des Krieges, erklärten die Bischöfe. Zugleich rufe er zur Dankbarkeit "für die 75 Jahre Frieden in unserem Land auf und fordert unseren Einsatz für einen gerechten Frieden in der Welt", erklärten Bilz und Timmerevers.