Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers hat zu einem friedlichen Zusammenleben aufgerufen. In seiner Weihnachtsbotschaft sagte der Bischof von Dresden-Meißen: "Wie sehr tut Frieden Not, der Freiheit ermöglicht und sichert. Wie sehr braucht es dafür nicht nur politische Abkommen und Verträge, sondern auch den unbedingten Willen des Einzelnen zum Frieden."

Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers freut sich, wenn Menschen ihren Egoismus überwinden und auf andere Menschen zugehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zu Heiligabend forderte der Geistliche jeden einzelnen Sachsen persönlich dazu auf: "Wagen Sie es, Menschen des Friedens zu werden." Der christliche Gott lade mit seiner Botschaft dazu ein, "nicht bei sich und den eigenen Interessen stehen zu bleiben, sondern auf den Nächsten und den Ausgegrenzten zuzugehen und Frieden zu stiften", so der Bischof. Gottes Versprechen von Frieden und Erlösung werde er nicht an an den Menschen vorbei realisieren, sondern nur mit ihnen. Die Menschwerdung Gottes zu Weihnachten als kleines, schutzbedürftiges Kind im Stall mache deutlich, so Timmerevers: Gott "möchte in dieser Bedürftigkeit alle Menschen gewinnen, mitzutun."