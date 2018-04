Blitzer-Hotspot Leipzig

Die meisten Tempoverstöße in Sachsen sind im vergangenen Jahr in Leipzig registriert worden. Mit 20.853 Tempoverstößen steht der "Goldesel" der Messestadt in der Maximilianallee. Dicht auf den Fersen ist diesem Blitzer aber sein Dresdner Pedant auf der Waldschlößchenbrücke in Richtung Altstadt mit 17.457 Verstößen.

Im Gegensatz zu Leipzig teilt die Landeshauptstadt auch mit, wie viel der stationäre Blitzer eingespielt hat. 516.480 Euro landeten dank der Überwachungsanlage auf den Konten der Stadt. Da Platz drei mit 16.964 Verstößen wiederum nach Leipzig in die Rödelstraße geht, kommt Chemnitz erst ab dem vierten Rang ins Spiel. Spitzenreiter ist dort die Annaberger Straße mit 14.880 Tempoverstößen, die 366.052 Euro ins Stadtsäckel gespült haben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Radebeul spielt in Liga der Großstädte mit

Blickt man auf die Großen Kreisstädte, dann gibt es nur wenige, die derartige Fallzahlen erreichen. Am ehesten gelingt dies Radebeul, dessen Blitzer in der Waldstraße 27 im vorigen Jahr 11.518 Verstöße verzeichnete. Eingenommen wurden damit 197.798 Euro. Danach folgt Freiberg mit 10.738 Verstößen in der Anton-Günther-Straße unweit der Kita sowie erneut Radebeul mit seinem Blitzer in der Waldstraße 24, der 10.378 Mal auslöste und 189.159 Euro einbrachte. Bei den Radebeuler Blitzern in der Waldstraße handelt es sich um eine Doppelanlage, die in beiden Richtungen misst.

Pirna nahm am meisten ein

Dass die Gesamtzahl der Verstöße in Gestalt von Verwarn- und Bußgeldern nichts über die Einnahmen aussagt, beweist Pirna. Obwohl der städtische Blitzer in Krietzschwitz mit 9.881 erfassten Fahrzeugen deutlich seltener fotografiert hat als der Radebeuler Spitzenreiter, erzielte das Pirnaer Gerät mit 244.197 Euro die höchsten Einnahmen von allen Großen Kreisstädten.

Auf Platz fünf der Rangliste landet Meißen mit seinem Blitzer im Schottenbergtunnel, der 8.748 Mal blitzte und 177.198 Euro einspielte. Daran an schließt sich der Blitzer in der Pirnaer Kastanienallee mit 8.125 Verstößen und Einnahmen von 161.284 Euro. Den Schlusspunkt bilden mit Werten von 7.413 und 7.217 registrierten Fahrzeugen Plauen mit dem Blitzer stadteinwärts in der Pausaer Straße und Zwickau mit dem Blitzer in der Altenburger Straße.

Kreis Leipzig führend bei den Landkreisen

Neben den kreisfreien Städten betreiben auch die Landkreise Blitzanlagen. Dort ist der Landkreis Leipzig führend. So blitzten die Geräte in Espenhain an der B95 knapp 28.000 Mal, in Machern an der B6 knapp 12.000 und in Markranstädt an der B186 rund 16.000 Mal. Vergleichbar hohe Werte gibt es ansonsten nur im Landkreis Bautzen, der zudem die konkreten Einnahmen benennt. So brachten die 10.312 Verstöße in Plotzen 205.500 Euro und die 7.220 Geschwindigkeitsübertretungen in Putzkau 137.500 Euro ein.

In puncto Verstöße folgen auf den weiteren Plätzen die Blitzer in Diesbar-Seußlitz im Landkreis Meißen mit 6.782 Fällen und der in Ostritz an der B99 im Landkreis Görlitz mit 6.024 Messbildern.

Quelle: MDR/sth