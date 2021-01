Nach dem vorzeitigen Ende der Landesausstellung "Boom" werden Teile davon digital zugänglich gemacht. Es werde ein umfangreicher 360-Grad-Rundgang der Zentralausstellung vorbereitet, der im Internet zur Verfügung gestellt werde, sagte am Freitag der Direktor des Deutschen Hygiene-Museums, Klaus Vogel, in einer Online-Pressekonferenz. Sein Museum hatte die Landesausstellung federführend geplant. Auch die Präsentation "F.I.T. for future" über heutige Arbeitswelten wird laut Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) digitalisiert.

Neben der Zentralausstellung im Zwickauer Audi-Bau gab es sechs weitere Ausstellungen an authentischen Orten in Chemnitz, Zwickau, Freiberg, Oelsnitz und Crimmitschau. Die beiden Schauplatzausstellungen "AutoBoom" in Zwickau und "MaschinenBoom" in Chemnitz werden den Angaben zufolge als Sonderausstellungen noch bis in den Sommer hinein verlängert. Klepsch kündigte an, dass sich in diesem Jahr eine Arbeitsgruppe mit Überlegungen zur nächsten Landesausstellung befassen werde. Dafür sei das Jahr 2029 im Gespräch.