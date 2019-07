Seit Jahren steigt die Zahl der Borrelioseinfektionen in Sachsen an. Wurden im Jahr 2012 nur 919 Menschen im Freistaat von Zecken infiziert, waren es im vergangenen Jahr insgesamt 2.146 Betroffene. In sechs Jahren hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Ergänzen muss man, dass es sich dabei nur um die registrierten Fälle im Freistaat handelt. Besonders stark interessiert sich Susanne Schaper für diese Zahlen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken im sächsischen Landtag fragt die Statistik Jahr für Jahr ab.

Bildrechte: MDR/Marion Waldhauer