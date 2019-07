Wegen der anhaltenden Trockenheit dürfen Landwirte in Sachsen Brachflächen zur Futtergewinnung oder zur direkten Beweidung nutzen. Wie das sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft mitteilte, gilt die Freigabe ab Dienstag, den 16. Juli, für als "ökologische Vorrangflächen“ ausgewiesenen Brachen in ganz Sachsen. Die Flächen könnten ohne weitere Genehmigung von den Landwirtschaftsbetrieben genutzt werden. Besonders wertvolle Blühflächen aus dem Agrarumweltprogramm dürften dagegen auch weiter nur nach Einzelfallprüfung genutzt werden.

Mit der Maßnahme will der Freistaat nach Angaben von Umweltminister Thomas Schmidt den Landwirten "in dieser akuten Notlage unbürokratisch helfen". Bereits die Dürre im vergangenen Jahr habe den Bauern stark zugesetzt. Weil die Niederschlagsmengen auch in diesem Jahr gering waren, drohe eine erneute Futtermittelknappheit, so Schmidt.