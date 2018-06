Dramatische Rettung in Königsbrück: Nachdem ein Brand im Flur des Hauses ausgebrochen war, musste die Feuerwehr die Bewohner über eine Leiter ins Freie bringen. Bildrechte: Jonny Linke

Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem Hausbrand in Königsbrück ausrücken. Reporterangaben zufolge stand kurz nach 23 Uhr der Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Markt in Flammen. Der dichte Rauch machte eine Flucht der Bewohner unmöglich. "Als wir eintrafen, standen die Personen schreiend am Fenster", sagt Einsatzleiter Stefan Schuhmann von der Feuerwehr Königsbrück. Mittels Fluchthauben und einer Steckleiter konnten die Einsatzkräfte acht Personen und einen Hund über tragbare Leitern aus dem Haus retten. "Wir haben den Hund in einen Koffer gepackt und ins Freie gebracht", so der Einsatzleiter. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Hausflur zügig löschen. Jedoch musste das gesamte Gebäude anschließend sorgfältig belüftet werden. Die Ursachen des Brandes sind bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Königsbrück retteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr acht Personen und einen Hund aus einem brennenden Haus. Bildrechte: Jonny Linke

Verdacht auf schwere Brandstiftung in Chemnitz

Auch in Chemnitz war die Feuerwehr am Freitag bei einem Brand im Einsatz. Dort stand das zweite Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 21:45 Uhr ein Sofa in einer unbewohnten Wohnung in der Pestalozzistraße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der derzeit einzige Mieter des Hauses hatte den Angaben zufolge eine männliche Person bemerkt, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Haus aufgehalten haben soll. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte die Beamten wenig später einen 34-Jährigen festnehmen. Eine Überprüfung der Person ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Ob er im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. In Chemnitz brannte es in einer unbewohnten Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Bildrechte: Harry Härtel

Waldbrand in Drehna

Am Freitag mussten mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr nach Drehna in Ostsachsen zu einem Waldbrand ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilte, entzündete sich der Boden eines zirka drei Hektar großen Waldstückes bei Boxberg/OL. Die Ursache sei bisher nicht bekannt. Die Trockenheit und die hohen Temperaturen der letzten Tage hätten den Brand allerdings begünstigt, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage von MDR SACHSEN. Bis in die Nachtstunden war die Feuerwehr mit 30 Fahrzeugen im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wird derzeit weiter gelöscht. In Drehna bei Boxberg/OL entzündete sich der Waldboden auf einem drei Hektar großen Areal. 100 Einsatzkräfte und 30 Fahrzeuge dämmten den Brand ein. Bildrechte: Toni Lehder/LausitzNews