Momentan haben in Sachsen nur etwa 60 Prozent der Haushalte eine Verbindung mit einer Datenrate von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Die langsamen Internetleitungen wirken sich auch auf die Wirtschaft aus. Dulig betonte, das politische Ziel sei das eine, aber die Realisierung hänge von vielen Faktoren ab. "Nicht wir bauen aus", so Dulig. Der Staat schließe nur die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke, wenn beispielsweise Telekommunikationsanbieter nicht ausbauen.

Wieviel Geld der Freistaat in den kommenden Jahren in den Breitbandausbau investiere, lasse sich nicht exakt beziffern. Mehr als eine Milliarde, so Dulig. Allein im kommenden Doppelhaushalt seien 120 Millionen pro Jahr dafür vorgesehen. Die Kosten der Kommunen werden jedenfalls vollständig ersetzt über die fünf Millionen-Pauschale hinaus, so auch der Tenor bei Finanzminister Matthias Haß. Darüber wie am Ende abgerechnet wird, verständige man sich aktuell aber noch mit den kommunalen Spitzenverbänden.