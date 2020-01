Dass sich der Brite Mark Jacob aus Sorge um seine Familie und drei Kinder jemals um die deutsche Staatsbürgerschaft bemühen würde, hätte der 45-Jährige bis vor ein paar Jahren nicht geglaubt. Schließlich war sein Großvater Franzose und hatte an britischer Seite in Zweiten Weltkrieg gegen die Wehrmacht gekämpft. Aber die Brexit-Debatte seit 2016 habe den Sprachlehrer an der Bergakademie Freiberg umgestimmt. "Ich habe schon 13 Jahre in Deutschland gelebt, die Kinder sind hier geboren worden. Nun war der Punkt für uns als Familie gekommen, die Staatsbürgerschaft zu beantragen." Das war im Februar 2019.