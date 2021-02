Dagmar Langanke leitet das Brustzentrum am St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig. Auch wenn der Krebs schon gestreut hat, könnten Patientinnen so therapiert werden, dass sie noch mehrere Jahre mit guter Lebensqualität vor sich haben, sagt sie. Denn dadurch, dass Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist, werde auch viel geforscht. Ständig kämen neue Medikamente auf den Markt.