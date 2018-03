Leipziger Buchmesse Sterben die kleinen Buchhandlungen aus?

Bücher werden ganz offensichtlich noch gerne gekauft und gelesen. Trotzdem ist immer wieder die Rede vom Sterben der kleinen Buchhandlungen. Schuld sollen die großen Buchhandelsketten und der Internetversandhandel sein. Doch ganz so dramatisch, wie es manchmal dargestellt wird, ist es dann doch nicht, meint Alexander Skipis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels: "Es gibt in Deutschland einen Rückgang der Buchhandlungen. Aber als sterben würde ich das nicht bezeichnen."

"Wir verlieren im Jahr ungefähr 100 Buchhandlungen"

Immerhin, so Skipis, gibt es auch immer wieder Neugründungen. Die Bilanz sei aber nicht ausgeglichen: "Wir verlieren im Jahr ungefähr 100 Buchhandlungen. Es hat viel mit der Nachfolge zu tun. Menschen, die in den Ruhestand gehen, finden oft keine Nachfolger mehr."

Das kann auch Susann Struppert vom Leipziger Kinderbuchladen Serifee bestätigen: "Was ich so mitbekomme in Leipzig: Die Buchläden, die in den letzten Jahren geschlossen haben, haben meistens aus Altersgründen zugemacht. Und manchmal vielleicht auch, weil sie kein glückliches unternehmerisches Händchen hatten. Aber ich glaube, die meisten halten durch und sind in ihrem Kiez angekommen."

Macht der Onlinehandel alles kaputt?

Susann Struppert hat vor über acht Jahren den Kinderbuchladen Serifee eröffnet. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Den Onlinehandel empfindet die Inhaberin des Buchladens in der Südvorstadt nicht als große Konkurrenz. Auch wenn Stammkunden sich oft im Netz informierten, würden sie in der Regel im ihrem kleinen Laden bestellen, erklärt Struppert: "Sie genießen hier den Komfort, dass sie das Buch abholen können, wann sie es wollen. Die Pakete kommen nach Hause, die Leute sind nicht da, dann nerven sie die Nachbarn oder sie müssen es in der Postfiliale abholen. Und dann gibt es auch Leute, die einfach aus Prinzip nicht bei Amazon bestellen."

Diese Prinzipien können sich aber Menschen, die in ländlichen Gegenden wohnen, oft gar nicht leisten. Wenn die nächste Buchhandlung 30 Kilometer entfernt liegt, bleibt den Kunden oft nichts anderes übrig, als sich beispielsweise Bücher per Paket schicken zu lassen. Doch auch in der Stadt legen viele Menschen ihren neuen Lesestoff in den digitalen Einkaufswagen. Abends auf der Couch shoppen ist bequem.

Der Internetversandhandel fährt immer größere Umsätze ein. Das Geschäft mit den Büchern ist allerdings noch fest in der Hand der stationären Buchhändler. Nach Angaben des Börsenvereins des deutschen Buchhandels wird rund die Hälfte aller Bücher in Deutschland im Laden gekauft. Der Onlinehandel macht dagegen nur rund 18 Prozent aus.

6,4 Millionen Buchliebhaber lesen nicht mehr

Laut Alexander Skipis vom Börsenverein gibt es aber in einer ganz anderen Hinsicht Grund zur Sorge. Der Verein hat bei einer Untersuchung festgestellt, dass in den vergangenen fünf Jahren rund 6,4 Millionen Leser und Buchkäufer verloren gegangen sind. "Das sind Menschen, die querbeet durch die gesamten Gesellschaftsschichten und Altersschichten gehen. Ausgenommen sind die ganz Jungen bis 19 Jahre und die Älteren ab 70 Jahre."

Der Studie zufolge fühlen sich viele dieser Menschen gestresst und überfordert durch die sogenannte "Multitasking-Gesellschaft" mit sozialen Medien und der Dauerpräsenz im Internet. Das führe dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinke und weniger Zeit zum Lesen da sei. Und das, obwohl die Befragten nach eigenen Angaben große Buchliebhaber waren. Skipis erklärt: "Wir entwickeln gerade eine Strategie. Da liegt eine große Chance für uns, die Käufer zurück zu gewinnen. Weil wir sie an ihr gutes Erlebnis mit den Büchern erinnern und eine Brücke bauen können aus der hektischen Zeit hin zu der Oase der Ruhe – dem Buch."

Das Erfolgsrezept: Beratung, Empfehlung, Kundenkontakt

Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Einen Gegenentwurf zur digitalen, hektischen Welt bietet Dagmar Köpf bereits seit 20 Jahren in ihrer Buchhandlung in Markkleeberg. Hier gibt es keinen Onlineshop, nicht mal eine Webseite zum Buchladen. Aus gutem Grund, wie die Inhaberin verrät: "Ich bin in der Beziehung bekennend altmodisch. Ich finde, die Mund-zu-Mund-Propaganda ist nachhaltiger und das reicht mir auch. Ich möchte eine Art Begegnungsstätte bleiben, wo Bücher gekauft und vor allem empfohlen werden."

Ähnlich sieht das auch Susann Struppert aus Leipzig. Auch wenn sie es nicht mehr schafft, jedes einzelne Buch zu lesen, legt sie viel Wert auf Beratung und Empfehlung: "Der Kontakt, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist total wichtig. Die Leute vertrauen schon meinem Urteil und meiner Beratung. Und auch das Buch anfassen, daran riechen, das Haptische ist wichtig – gerade bei Kinderbüchern. Das erlebe ich immer wieder."

Quelle: MDR/kp