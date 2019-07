Für ihre herausragende Arbeit werden in diesem Jahr sieben sächsische Buchläden mit dem Deutschen Buchhandlungspreis des Bundes ausgezeichnet. Um das Kulturgut Buch verdient gemacht haben sich danach der Freiberger Taschenbuchladen, Universitas in Chemnitz, SeitenBlick in Leipzig, BüArt Goreliz in Görlitz, Bücherwurm in Grimma sowie lesensart und Richters Buchhandlung in Dresden. Die Ehrung wird Anfang Oktober in Rostock erfolgen.