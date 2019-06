Das Bündnis "Gemeinschaftsschule in Sachsen - Länger gemeinsam Lernen" hat ausreichend Unterschriften für einen Volksantrag gesammelt. Wie die Initiative erklärte, liegen 41.353 Unterschriften vor. Damit ist das nötige Quorum von 40.000 Namen auf den Listen erreicht. Bis zum 17. Juli wird weiter gesammelt. "Um auf der sicheren Seite zu sein, kann ein Puffer bei der Übergabe an den Landtagspräsidenten nicht schaden", sagte Koordinator Burkhard Naumann. Die Übergabe findet voraussichtlich Mitte August statt.

Was ist eine Gemeinschaftsschule? In einer Gemeinschaftsschule können die Kinder von Klasse 1 bis Klasse 12 gemeinsam lernen. Sie besteht aus der Primarstufe (Klasse 1 bis 4), der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) und der Sekundarstufe II (Klasse 11 und 12 bzw.13). Das neue Bündnis will die Gemeinschaftsschule als "Optionales Modell" ins Schulgesetz einfügen. Damit wären sie keine Pflicht, sondern eine zusätzliche Möglichkeit für Schulen oder Schulträger. Die Schulen sollen selbst bestimmen, ob sie nach diesem Konzept unterrichten möchten. Dabei soll auch der Wille der Eltern berücksichtigt werden.

Das Bündnis will per Volksantrag Änderungen des sächsischen Schulgesetzes sowie des Gesetzes über die Schulen in freier Trägerschaft erreichen. Die Gemeinschaftsschule soll als zusätzliche Schulart in Sachsen ermöglicht werden. Dafür wurden seit September Unterschriften gesammelt.