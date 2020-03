In Sachsen werden am Sonntag in einigen Gemeinden neue Bürgermeister gewählt. Gewählt wird im Landkreis Nordsachsen in Belgern-Schildau, in Mockrehna und in Dreiheide und im Landkreis Leipzig in Borsdorf. Außerdem gibt es Bürgermeisterwahlen im Landkreis Zwickau in Callenberg und Reinsdorf und in Burkhardtsdorf im Erzgebirgskreis. Im Raum Dresden werden Bürgermeister in Klingenberg und Moritzburg gewählt. Alle Gemeinden bitten darum, die ausgehängten Sicherheitshinweise zum Corona-Virus zu beachten.