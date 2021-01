Bürgerportal in Sachsen Online-Anzeige gegen Hass im Netz möglich

Beileidigungen, Rassismus oder Anfeindungen von Andersdenkenden sind in Sozialen Netzwerken an der Tagesordnung. Die Polizei in Sachsen will zur Bekämpfung von Hass-Kriminalität nun auch die Bürger ins Boot holen und ermöglicht Anzeigen über ihre Online-Wache.