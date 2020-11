Der Bund fördert 2021 mehrere bedeutende Kulturprojekte und Vorhaben in Sachsen. Das geht aus einer Mitteilung der Sächsischen Staatskanzlei hervor. Demnach werden in den kommenden zwei Jahren 3,75 Millionen Euro Bundesmittel bereitgestellt, um die Kapelle des Dresdner Residenzschlosses weiter zu sanieren. Auch in den Bau des Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals sollen Gelder aus dem Bundesetat fließen.