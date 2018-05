Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Sachsen hat eine Kampagne unter dem Motto "Pestizidfreie Kommunen" gestartet. Anlass ist der am Sonntag erstmals stattfindende Weltbienentag. Er wurde von den Vereinten Nationen ausgerufen und soll künftig immer am 20. Mai begangen werden. Ziel ist es, auf die Bedeutung der Bienen als Bestäuber von Pflanzen für die weltweite Ernährung aufmerksam zu machen. So sind sie in der Landwirtschaft von zentraler Bedeutung für das Bestäuben der Nutzpflanzen.