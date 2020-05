Die Bundespolizei hat auf der A4 bei Görlitz bei routinemäßigen Verkehrskontrollen am Sonntag am Autobahnrastplatz Wiesaer Forst 76.000 Zigaretten sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Zigaretten in Hohlräumen des Auto eines 54-Jährigen gefunden. Nach Polizeiangaben konnte so ein Steuerschaden von etwa 16 000 Euro verhindert werden. Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen.