Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss bei seinem Antrittsbesuch in Sachsen am kommenden Montag zunächst ungewöhnliche Arbeitskleidung tragen. Denn bei der ersten Station der zweitägigen Tour geht es für das deutsche Staatsoberhaupt mit Grubenlampe, Helm und Schutzkleidung abwärts - in ein Bergwerk des sächsischen Erzgebirges, wo seit 2013 Fluss- und Schwerspat abgebaut wird. Kurz darauf werden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender auf dem höchsten Punkt des Freistaates erwartet. Auf dem 1.215 Meter hohen Fichtelberg ist ein Gespräch mit Kommunalpolitikern geplant.

Ministerpräsident Tillich ist mit dabei

Nach dem Erzgebirge geht es weiter nach Penig bei Chemnitz, wo ein Rundgang durch die historische Innenstadt vorgesehen ist. In Bad Lausick nahe Leipzig will das Ehepaar Steinmeier - immer in Begleitung des scheidenden sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich - eine Probe der Sächsischen Bläserakademie besuchen. Danach wartet das Chemieunternehmen Wacker AG in Nünchritz auf den hohen Besuch. Ein Empfang für Ehrenamtler im Kulturschloss Großenhain lässt den Montag ausklingen.

Am Dienstag zu Gast in der Landeshauptstadt

Die Sächsische Landeshauptstadt Dresden steht am zweiten Tag auf dem Programm. Am Dienstagmorgen nimmt Steinmeier mit seiner Ehefrau an einer Andacht in der Frauenkirche teil. Danach stehen der Landtag und die Staatskanzlei auf dem Programm. Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler und seine Frau Gerlind werden die Gäste empfangen. "Ich freue mich, dem Bundespräsidenten das sächsische Parlament und die Schwerpunkte der Arbeit des Sächsischen Landtags vorstellen zu können", sagt Rößler. An die Begrüßung, den Eintrag des Bundespräsidenten in das Gästebuch des Landtags und einen Blick in den Plenarsaal schließt sich ein Gespräch mit Parlamentsvertretern an. "Wir werden das Treffen nutzen, um uns mit dem Bundespräsidenten über aktuelle Themen auszutauschen, die den Menschen in Sachsen derzeit besonders wichtig sind und die uns im Freistaat beschäftigen", so Rößler.

Eine Diskussion in der Dreikönigskirche sowie ein Besuch der Offizierschule des Heeres und des Zentrums für regenerative Therapien runden die Visite des Staatsoberhauptes in Dresden ab.

Fokus auf Demokratie und den ländlichen Raum

Demokratie und das Leben im ländlichen Raum - das sind zwei Schwerpunkte der Antrittsbesuche von Steinmeier in den Bundesländern. Acht davon hat er seit Amtsbeginn im März 2017 schon absolviert. Zuletzt war er im Oktober in Berlin und damit in der eigenen Stadt zu Gast. Sachsen scheint für eine Debatte zum Thema Demokratie ein idealer Ort. In keinem Bundesland waren die Konflikte in der Flüchtlingskrise heftiger. Hier sind Politiker seither von wütendenden Bürgern immer wieder angepöbelt worden - vor allem in Dresden und Umgebung. Die Polizei geht diesmal allerdings von keinen Störversuchen aus und sieht einem normalen Einsatz entgegen.

Biographie Frank-Walter Steinmeier wurde 1956 in Detmold geboren. Von 1999 bis 2005 war der SPD-Politiker Chef des Bundeskanzleramtes unter Gerhard Schröder. Unter Angela Merkel war er von 2013 bis 2017 Außenminister. Seit März 2017 ist er der zwölfte Bundespräsident der BRD.



Steinmeier ist verheiratet und hat eine Tochter.

Quelle: dpa/MDR/ma