In Dresden sind zwei Fahrzeuge der Bundeswehr abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, zündeten vermutlich Brandstifter die beiden Autos am frühen Sonnabendmorgen an. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar. Auch die Hintergründe waren unbekannt. Die Wagen parkten vor einem Hotel auf der Stauffenbergallee. Reporterangaben zufolge konnten die Angehörigen der Bundeswehr mit Pulverlöschern die Flammen eindämmen. Die Feuerwehr löschte die Brände entgültig ab.

Wenige Meter von dem Hotel entfernt, in der Offizierschule des Heeres, findet heute der Tag der Bundeswehr statt. Vermutlich waren die Angehörigen der Bundeswehr deswegen in Dresden. Ein Sprecher der Bundeswehr bestätigte MDR SACHSEN, dass zwei Autos brannten. Darüber hinaus wollte er sich zu dem Vorfall nicht äußern.



In Sachsen hat es in der Vergangenheit mehrfach Brandanschläge auf Fahrzeuge der Bundeswehr gegeben. Am Ostermontag 2009 waren mehr als 40 Fahrzeuge im Fuhrpark der Bundeswehr in Dresden in Brand gesteckt worden. Der Schaden betrug damals drei Millionen Euro. Im März 2016 gingen in Leipzig fünf Fahrschul-Lastwagen der Bundeswehr in Flammen auf.