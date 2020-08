StVO-Chaos Bußgelder werden in Sachsen nicht zurückgezahlt, Fahrverbote aber aufgehoben

Hauptinhalt

Eine neue Straßenverkehrsordnung war Ende April in Kraft getreten, wegen Formfehlern im Gesetzestext im Juli wieder teilweise zurückgenommen worden. Verhängte Strafen aus dieser Zeit müssen in Sachsen trotzdem gezahlt werden. Was sagen Verkehrsrechtsexperten dazu?