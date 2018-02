Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und der amtierende Bundesinnenminister Thomas de Maizière haben bei der CDU-Basis in Dresden für eine große Koalition im Bund geworben. Sie erklärten vor rund 200 Teilnehmern einer Mitgliederkonferenz in der Dreikönigskirche, den mit der SPD ausgehandelten Kompromissen stehe viel Positives gegenüber.

Kretschmer sagte, ein Nein zur Großen Koalition bedeute Unsicherheit, Instabilität und Stillstand. Während Vertreter der Basis die Zuverlässigkeit der SPD in Frage stellten, verwies der CDU-Landesvorsitzende auf die Zusammenarbeit in der letzten großen Koalition. Die SPD sei - auch wenn sie jetzt bei 20 Prozent Zustimmung liege - "ein Stückchen mehr Staatspartei als Grüne und FDP".

Wie viele andere in der Union hatte auch Michael Kretschmer den Verlust des Finanzministeriums an die Sozialdemokraten bedauert, der mit der SPD im Falle einer Neuauflage der großen Koalition im Entwurf vereinbart wurde. Insgesamt sei der Koalitionsvertrag aber ein guter Kompromiss. Kretschmer sieht auch die ostdeutschen Belange darin hinreichend berücksichtigt.

Einige der 30 sächsischen Delgierten des CDU-Bundesparteitags kündigten an, gegen ein erneutes Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten zu stimmen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt will sein Ja zum Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD davon abhängig machen, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel einen CDU-Vertreter aus Ostdeutschland auf ihrer Kabinettsliste platziert.

Das Deckblatt des umstrittenen Koalitionsvertrages. Bildrechte: Screenshot MDR

Merkel will am Sonntag die Namen der CDU-Kabinettsmitglieder im Fall eines Zustandekommens der großen Koalition bekanntgeben. Über die Annahme des Koalitionsvertrages entscheidet am Montag ein CDU-Bundesparteitag in Berlin, darunter auch die 30 Delegierten aus Sachsen. Bei den Sozialdemokraten stimmt die gesamte Basis noch bis Freitag kommender Woche ab.