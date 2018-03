Ende Januar sollte klar sein, wie der Lehrermangel bekämpft wird in Sachsen. Doch die Verhandlungen zogen sich hin. Wochenlang wurde gerungen. In der vergangenen Nacht einigte sich der kleine Verhandlungskreis. Zunächst wurde ab 8 Uhr das Kabinett informiert – im Laufe des Tages sollen die Details in einer Pressekonferenz öffentlich gemacht werden. Was ist bisher durchgedrungen?