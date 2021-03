Die "Blechbüchse" am Brühl in Leipzig war eines der 14 Centrum-Warenhäuser in der DDR. Auch heute beherrbergt die Immobilie eine Einkaufszentrum.

Die "Blechbüchse" am Brühl in Leipzig war eines der 14 Centrum-Warenhäuser in der DDR. Auch heute beherrbergt die Immobilie eine Einkaufszentrum. Bildrechte: imago/Detlev Konnerth

Der Einzelhandel ist in der DDR ein ewige Sorgenkind gewesen. Die Centrum-Warenhäuser sollten mit internationalen Standards mithalten und taten es vielerorts auch. So beispielweise in Leipzig und Chemnitz. In Leipzig befand sich auch der Sitz der 1965 gegründeten "Vereinigung Volkseigener Warenhäuser CENTRUM". Damit sollte der Einzelhandel besser organisiert und koordiniert werden. Die 14 Centrum-Warenhäuser sollten das Aushängeschild des Handels in der DDR gewesen sein. Doch der Mangel machte auch vor ihnen nicht halt.