Vor gut einer Woche sollte eine georgische Familie aus Chemnitz abgeschoben werden. Laut Sächsischem Flüchtlingsrat wurde die dreiköpfige Familie am 10. September am frühen Morgen aus ihrer Wohnung in Chemnitz abgeholt und von der Bundespolizei nach Berlin gefahren. Am frühen Abend seien sie wieder frei gewesen und mit dem Bus eines Privatunternehmen zurück nach Chemnitz gefahren.