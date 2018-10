Schlingel klingt mit Preisverleihung in Chemnitz aus

Beim Internationalen Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" sind am Sonnabend die besten Filme prämiert worden. Insgesamt fünf Preise gingen an deutsche Produktionen. Mit Hauptpreisen sind zwei Filme aus Indien gekürt worden. Auch Produktionen aus Südafrika und Island wurden ausgezeichnet.

Den mit 12.500 Euro dotierten Hauptpreis haben die Filmemacher des indischen Streifens "Pahuna - Zuhause im Wald" erhalten. Die Jury - bestehend aus 14 Kindern sieben verschiedener Nationen - begründete die Entscheidung so: "Uns hat sehr beeindruckt, wie Kinder zu kleinen Eltern werden mussten. Doch sie haben es allein geschafft, im Wald zu überleben. Für uns wäre solch eine Situation in der gegenwärtigen Zeit unvorstellbar!" Der Europäische Kinderfilmpreis wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst ausgelobt.

Mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien wird der beste Spielfilm International ausgezeichnet. Die vierköpfige Fachjury hat sich für den südafrikanischen Streifen "Erdmännchen und Mondrakete" entschieden. Das Preisgeld ist an eine Synchronisation gebunden. Damit sollen Verleiher ermutigt werden, diesen Film in die Kinos zu bringen. Der Film wurde größtenteils im südafrikanischen Regenwald gedreht. Es geht um einen geheimnisvollen Fluch und das Überwinden mächtiger Ängste. Am Ende steht das Mädchen Gideonette ihrem jüngeren Freund bei, als dieser Hilfe für seinen Flug zum Mond braucht.

Der mit insgesamt 6.000 Euro vom Mitteldeutschen Rundfunk ausgelobte Sonderpreis geht an eine tschechisch-slowakische Koproduktion. In dem Film "Der dritte Wunsch" gehe es um Ehrlichkeit, Vertrauen, Freundschaft und Gefühle, heißt es in der Begründung der Fachjury. Der Film werde getragen von Lebensweisheiten, einem klaren Ziel und einer herrlichen Portion Humor. "Es gelingt den Filmemachern und besonders dem Kameramann, uns mithilfe extravaganter Szenen- und Kostümbilder in eine fantastische Kulisse eintauchen zu lassen und Momente des Träumens zu erleben." Im Mittelpunkt des Films steht das magische Geschenk an drei Freunde: Jeder von ihnen erhält nämlich einen Wunsch. Während zwei von ihnen unüberlegt die Chance verpuffen lassen, hebt sich die Hauptfigur Albert seinen Wunsch auf. Das aber ist nicht ungefährlich.