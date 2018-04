Plauen will ein Alkoholverbot auf bestimmten Plätzen in der Innenstadt einführen. Der Verwaltungsausschuss des Plauener Stadtrates berät dazu am Mittwoch erstmals in einer öffentlichen Sitzung. Vorgesehen ist, die Polizeiverodnung der Stadt in diesem Punkt zu ändern. Demnach soll in der Zeit von Montag bis Sonnabend zwischen 15 Uhr und Mitternacht in den Bereichen Postplatz mit den angrenzenden Straßen Unterer Graben, Klosterstraße und Syrastraße sowie im Bereich des Lutherplatzes jeglicher Konsum von alkoholischen Getränken untersagt werden.