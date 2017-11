Eisenbahnfachleute hatten wiederholt darauf verwiesen, der Hersteller solle bei der Ursachensuche auch die steigungs- und kurvenreiche Strecke Dresden - Hof in Betracht ziehen. Alstom hingegen hatte die Strecke als möglichen Pannengrund bisher zumindest offiziell ausgeschlossen.



Dass der komplizierte Streckenverlauf am Rande des Erzgebirges und über die Höhen des Vogtlandes Einfluss auf den Verschleiß an den Fahrzeugen in Sachsen haben könnte, deutet auch die Tatsache an, dass baugleiche Triebwagen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen keinerlei vergleichbare Probleme aufweisen. Auf die Frage, ob für die Radsätze bei den sächsischen Zügen anderes Material hätte verbaut werden müssen, antwortete die Sprecherin ausweichend: "Der überraschend hohe Verschleiß der Radsätze ist einmalig und bisher bei keinem Fahrzeug des Typs Coradia Continental von Alstom vorgekommen." Man habe nun in der Chemnitzer Werkstatt die Wartung so optimiert, dass künftig Ausfälle vermieden werden könnten. Ob die ausgetauschten Radsätze aus anderem Material bestehen, dazu machte das Unternehmen keine Angaben.