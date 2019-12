Kurz vor Mitternacht am Freitag ist die Polizei Chemnitz zu einer angeblichen Massenschlägerei in die Annaberger Straße gerufen worden. Die Beamten fuhren mit mehren Einsatzfahrzeugen in die Innenstad. Hinter dem Kaufhaus Galeria Kaufhof trafen die Beamten auf eine Menge Schaulustiger, die drei Deutsche umringt hatten. Laut Polizei hatte ein 40 Jahre alter Mann auf einen 35-Jährigen eingeschlagen. Ein 44 Jahre alter Mann gesellte sich hinzu und schlug ebenfalls auf den 35-Jährigen ein. Die Umstehenden versuchten laut Polizei, die Streitenden in der Mitte zu trennen.