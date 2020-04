Der diesjährige 29. Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema findet nicht statt. Wie der Präsident des Kuratoriums, Matthias Rößler, und der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema, Heinrich Kohl, mitteilten, wird das Volksfest aber in einem späteren Jahr in der Erzgebirgsstadt nachgeholt. Eine endgültige Entscheidung zu einem neuen Termin werde das Kuratorium in der nächsten Mitgliederversammlung treffen. Diese sei für Juni geplant.