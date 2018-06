Am Samstagabend wurde der heimliche Höhepunkt der Annaberger Kät gefeiert. Wie in jedem Jahr gab es vor dem Hintergrund des Pöhlberges ein großes Höhenfeuerwerk. Auf den beliebten Aussichtspunkten um die Stadt versammelten sich Hunderte Zuschauer. Bei angenehmen Temperaturen von 20 Grad verfolgten sie das Spektakel auf dem Kätplatz. Am Sonntag hat die Kät noch einmal bis 21 Uhr geöffnet.

Doch nicht alle Besucher ließen den Abend so romantisch und beschaulich ausklingen. In der Nacht lieferten sich etwas 30 Personen eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte zunächst ein 26-Jähriger eine vorbeifahrende Streife lautstark beleidigt. Bei der anschließenden Personenkontrolle schlug und trat der Mann nach den Beamten. Als sie ihn daraufhin mit auf das Revier nehmen wollten, solidarisierten sich seine Begleiter mit ihm, umringten das Polizeifahrzeug und beschädigten es. Nur mit Mühe konnten die Polizisten den Einsatzort verlassen.

Auf dem Polizeirevier ging die Auseinandersetzung weiter. Insgesamt zwölf Personen, drei Frauen und neun Männer zwischen 18 und 30 Jahren, waren den Beamten zum Revier gefolgt. Die Polizisten mussten Verstärkung anfordern, um die Gruppe in Schach zu halten. Nachdem ihre Identität festgestellt wurde, erhielten sie Platzverweise.