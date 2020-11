Nach der Ankündigung Tschechiens, Deutschland ab Montag zum Risikogebiet zu erklären, hat der so genannte kleine Grenzverkehr zwischen beiden Ländern nach Reporterangaben stark zugenommen. Viele Deutsche aus der Grenzregion nutzen die noch offene Grenze für Einkäufe in der Tschechischen Republik.

Der tschechische Außenminister Tomáš Petříček hatte am Freitag via Twitter mitgeteilt, dass Deutschland ab Montag zum Risikogebiet erklärt wird. Ab diesem Zeitpunkt müssen Reisende aus Deutschland einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Außerdem ist vorab ein Online-Formular auszufüllen. Nur Berufspendler und Transitreisende seien von dieser Regelung nicht betroffen, so Petříček.