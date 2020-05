Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat nach den Auseinandersetzungen im Gemeindehaus in Aue am Heiligabend Anklage erhoben. Wie die Behörde am Montag mitteilte, müssen sich ein 53 Jahre alten Syrer, dessen 17 Jahre alter Sohn und ein 22-jähriger Libyer verantworten. Ihnen werden Anstiftung zum versuchten Totschlag, versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung in verschiedenen Fällen vorgeworfen.