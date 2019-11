Auch im Erzgebirge gibt es jetzt eine Kinderuniversität . Das Angebot in der Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen sieben und zwölf Jahren. Sie können künftig einmal im Monat echten Professoren ihre Fragen stellen und mehr über Themen vom Helden bis zum Geheimnis der Zahlen erfahren. Die Kindervorlesungen werden zusammen mit der TU Chemnitz gestaltet.

In der ersten Veranstaltung am vergangenen Sonntag gab Prof. Cecile Sandten von der TU Chemnitz in der Stadtbibliothek spannende Einblicke in das Thema „Mogli, Harry Potter & Co. - Warum mögen wir Helden?" Im Dezember gibt es eine Überraschungsweihnachtsvorlesung mit dem Titel "Wo wohnt der Nikolaus?" An den folgenden Sonntagen stehen zum Beispiel das Geheimnis der Zahlen und Superkräfte auf dem Programm. Der Eintritt zur Kinder-Uni ist frei. Voranmeldungen sind erwünscht.